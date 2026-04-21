- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 1 хв
Власна церква, паб і млин: в Ірландії продають автентичне село — скільки коштує (фото)
В Ірландії продають ціле село — Village at Lyons.
В ірландському графстві Кілдер виставили на продаж унікальний об’єкт нерухомості — ціле поселення Village at Lyons («Село в Ліоні»). Вартість історичного комплексу, розташованого неподалік від Дубліна, становить 20 мільйонів євро.
Про це пише BILD.
Що входить до лоту
Новий власник отримає у розпорядження автентичне поселення на березі каналу. Комплекс складається з:
кам’яних житлових будинків;
діючої церкви та пабу;
старовинного водяного млина;
прилеглої земельної ділянки.
Об’єкт позиціонують як готовий готельний бізнес класу «люкс» або розкішну приватну резиденцію.
Історія відновлення «Села в Ліоні»
Village at Lyons свого часу перебувало у занепаді, проте отримало нове життя у 1990-х роках. Реставрацією керував засновник авіакомпанії Ryanair Тоні Райан, який доклав зусиль для максимального збереження історичного вигляду кожної будівлі.
З 2016 року власником села є інвестор Баррі О’Каллаган. На базі поселення він створив відомий готельний комплекс Cliff at Lyons, який і виставлено на ринок як цілісний майновий об’єкт.
