Village at Lyons. / © Bild Russian в Telegram

В ірландському графстві Кілдер виставили на продаж унікальний об’єкт нерухомості — ціле поселення Village at Lyons («Село в Ліоні»). Вартість історичного комплексу, розташованого неподалік від Дубліна, становить 20 мільйонів євро.

Про це пише BILD.

Що входить до лоту

Новий власник отримає у розпорядження автентичне поселення на березі каналу. Комплекс складається з:

кам’яних житлових будинків;

діючої церкви та пабу;

старовинного водяного млина;

прилеглої земельної ділянки.

Об’єкт позиціонують як готовий готельний бізнес класу «люкс» або розкішну приватну резиденцію.

Історія відновлення «Села в Ліоні»

Village at Lyons свого часу перебувало у занепаді, проте отримало нове життя у 1990-х роках. Реставрацією керував засновник авіакомпанії Ryanair Тоні Райан, який доклав зусиль для максимального збереження історичного вигляду кожної будівлі.

З 2016 року власником села є інвестор Баррі О’Каллаган. На базі поселення він створив відомий готельний комплекс Cliff at Lyons, який і виставлено на ринок як цілісний майновий об’єкт.

