Власне розслідування путінської війни в Україні розпочали вже 10 країн світу

Власне розслідування путінської війни в Україні розпочали вже 10 країн світу

Серед них Польща, Німеччина та Франція.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що станом на сьогодні, 25 березня, вже 10 країн світу розпочали свої розслідування щодо війни Росії проти України.

Про це Венедіктова написала у своєму Фейсбуці.

"10 країн вже розпочали свої власні розслідування щодо війни в Україні! Звісно, це наша держава, а також Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Світова юридична коаліція справедливості росте", — написала генеральний прокурор.

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