Власник перетворив літак Boeing 737 на віллу з басейном і здає в оренду – скільки коштує доба (фото)

Пасажирський боінг "приземлили" на Балі і перетворили на віллу.

На острові Балі побудували незвичну віллу. Насправді її створили з переобладнаного на житло літака Boeing 737, що стоїть на 150-метровій скелі.

Про це йдеться у репортажі CNN.

Власник, бізнесмен та підприємець Фелікс Дьомін поділився, що ідея такої трансформації з'явилася в нього одразу після придбання лайнера, який зняли з експлуатації. Літак він переоблаштовував не для себе, а для здавання в оренду всім охочим.

Вілла на Балі Фото: Private Jet Villa

"Я подумав, що літак можна перетворити на якийсь унікальний об'єкт. Дуже хотів, щоб люди відчували "вау-ефект" від кожної секунди перебування в цьому незвичайному місці", – сказав Дьомін.

Він додав, що реалізовував цей великий креативний проєкт три роки, і в процесі виникало дуже багато труднощів. Спочатку потрібно було розібрати велетенський Boeing 737 на частини, щоб транспортувати вузькими дорогами Балі до вершини скелі. На це робітники витратили понад 5 днів.

Пасажирський літак перетворили на віллу Фото: Private Jet Villa

Згодом літак почали перетворювати на елітне житло, але багато ідей Дьоміна виявилися надто сміливими для підрядників. Та, зрештою, вілла Private Jet Villa by Hanging Gardens вийшла такою, як і хотів власник.

Кабіну пілотів стала приміщенням для ванної кімнати, а одне з крил – терасою зі скляними поручнями. Сам літак встановили на міцних опорах, тому вона цілком безпечна.

Розкішну віллу відкрили для туристів у квітні 2023 року. Одна ніч у Boeing 737 коштує від 1600 доларів, а повний пакет послуг з трансфером приватним вертольотом – до 7 тисяч доларів.

Нагадаємо, композитор і продюсер Костянтин Меладзе продає свій елітний маєток в окупованому Криму за збільшеною ціною порівняно з попереднім роком.

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