Власник перетворив літак Boeing 737 на віллу з басейном і здає в оренду – скільки коштує доба (фото)

Пасажирський боінг "приземлили" на Балі і перетворили на віллу.
На острові Балі побудували незвичну віллу. Насправді її створили з переобладнаного на житло літака Boeing 737, що стоїть на 150-метровій скелі.
Про це йдеться у репортажі CNN.
Власник, бізнесмен та підприємець Фелікс Дьомін поділився, що ідея такої трансформації з'явилася в нього одразу після придбання лайнера, який зняли з експлуатації. Літак він переоблаштовував не для себе, а для здавання в оренду всім охочим.
"Я подумав, що літак можна перетворити на якийсь унікальний об'єкт. Дуже хотів, щоб люди відчували "вау-ефект" від кожної секунди перебування в цьому незвичайному місці", – сказав Дьомін.
Він додав, що реалізовував цей великий креативний проєкт три роки, і в процесі виникало дуже багато труднощів. Спочатку потрібно було розібрати велетенський Boeing 737 на частини, щоб транспортувати вузькими дорогами Балі до вершини скелі. На це робітники витратили понад 5 днів.
Згодом літак почали перетворювати на елітне житло, але багато ідей Дьоміна виявилися надто сміливими для підрядників. Та, зрештою, вілла Private Jet Villa by Hanging Gardens вийшла такою, як і хотів власник.
Кабіну пілотів стала приміщенням для ванної кімнати, а одне з крил – терасою зі скляними поручнями. Сам літак встановили на міцних опорах, тому вона цілком безпечна.
Розкішну віллу відкрили для туристів у квітні 2023 року. Одна ніч у Boeing 737 коштує від 1600 доларів, а повний пакет послуг з трансфером приватним вертольотом – до 7 тисяч доларів.
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