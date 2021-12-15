Власника ресторану зарізав невідомий на очах у нажаханих відвідувачів (фото)

Власника ресторану зарізав невідомий на очах у нажаханих відвідувачів (фото)

Вбивство сталося у ресторані, який чоловік отримав від батьків.

У ресторані на півдні Лондона на очах у нажаханих відвідувачів ресторану зарізали чоловіка.

Про це пише The Metro.

Як зазначається, невідомий у шоломі для їзди на мотоциклі жорстоко напав на власника ресторану. За інформацією ЗМІ, жертвою є 23-річний Ян Кіфер Гуалавісі Чанго, якому батьки нещодавно подарували один із еквадорських ресторанів, щоб він "тримався на шляху".

На місце одразу викликали медиків та поліцію. Попри те, що швидка допомога прибула одразу, рятувальникам не вдалося врятувати чоловіка, він загинув на місці.

"Незважаючи на всі зусилля екстрених служб, на місці події загинув 23-річний чоловік. Його найближчих родичів повідомили, ведеться розслідування", - кажуть у поліції.

Наразі нападника розшукує поліція.

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