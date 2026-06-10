Собаки / © Credits

Реклама

У Чехії від 1 липня 2026 року почнуть діяти нові правила для власників домашніх тварин. Йдеться про запуск Центрального реєстру собак, який зробить реєстрацію обов’язковою для всіх власників чотирилапих у країні.

Про це повідомляє novyny.live.

Обов’язкова реєстрація собак

Нова система дозволить державі вести єдиний облік домашніх тварин, спростити пошук загублених собак, а також посилити контроль за вакцинацією та боротьбу з нелегальним розведенням.

Реклама

За даними Європейської федерації кормів для домашніх тварин (FEDIAF), у Чехії налічується понад 2,2 млн собак, що робить країну однією з лідерів ЄС за кількістю домашніх улюбленців.

Які дані вноситимуть до реєстру

Реєстрація здійснюватиметься через ветеринарні клініки, які матимуть доступ до системи. До бази даних включатимуть:

породу та стать тварини;

інформацію про стерилізацію та щеплення від сказу;

контактні дані власника;

номер мікрочіпа або дані паспорта тварини.

У Міністерстві сільського господарства Чехії наголосили, що обов’язок реєстрації покладається на власника або заводчика, який також має оплатити процедуру.

Терміни та штрафи за тварин

Реєстрацію необхідно буде пройти під час планової вакцинації від сказу. Залежно від вакцини, щеплення роблять щороку або раз на три роки, тому максимальний перехідний період становитиме до 36 місяців.

Реклама

За порушення вимог передбачені суттєві штрафи — до 300 тис. чеських крон (приблизно 645 тис. грн).

Водночас ветеринарна служба Чехії закликає не створювати ажіотаж, щоб уникнути перевантаження системи на старті роботи реєстру.

Новини партнерів