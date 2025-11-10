Вміщує маленьке місто: який вигляд має найбільший у світі будинок (фото)

ЖК Regent International Dystopian Tower / Фото: Alicia Loo

Титул найбільшого житлового комплексу у світі належить Regent International Dystopian Tower. Ця монументальна споруда розташована у Ханчжоу (Китай) і є справжнім «вертикальним містом», адже вміщує 30 тисяч людей.

Про це пише Parametric Architecture.

Спроєктована всесвітньо відомою архітекторкою Алісією Лу, будівля демонструє високий рівень структурної, механічної та логістичної інженерії. Спочатку задуманий як шестизірковий готель, генеральний план пізніше був змінений на гіперщільну вертикальну вежу, яка сприяє доступності, поєднується з природним ландшафтом і створює різноманітну забудову в центральному діловому районі Ханчжоу.

Планування включало створення цілісного середовища, яке органічно інтегрує екологічні характеристики нового району з традиційними елементами культури Ханчжоу.

Характерна S-подібна форма житлового комплексу була навмисним вибором для оптимізації природного освітлення, покращення внутрішньої циркуляції та ефективнішого зменшення вітрового навантаження, ніж традиційний прямокутний план. У ній основна увага приділялася функціональності та структурній масі, а не традиційному орнаменту, що сприяло антиутопічності структури.

ЖК Regent International Dystopian Tower / Фото: Wikipedia Commons

Комплекс має від 36 до 39 поверхів, а його внутрішня площа становить 260 тисяч метрів квадратних.

У соціальному плані ЖК Regent International Dystopian Tower став як архітектурною, так і інтернет-сенсацією, що викликає поєднання захоплення та цікавості щодо питань масштабу, логістики та формування спільноти.

ЖК Regent International Dystopian Tower / Фото: Alicia Loo

