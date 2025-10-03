Вміст багажу шокував митників: в аеропорту Кракова затримали українця

У багажі українця польські митники виявили понад 15 кг волосся / © inpoland

У Польщі митники аеропорту Краків-Баліце виявили у багажі українця понад 15 кілограмів людського волосся. З’ясувалося, що товар походить з Туреччини, а його ринкова вартість оцінюється в сотні тисяч злотих.

Про це повідомляє інформаційний портал Польщі inPoland.

В аеропорту Краків-Баліце ​​співробітники Малопольського митного та податкового управління у Кракові викрили незвичайну контрабанду. Як повідомили співробітники Національної податкової адміністрації, у багажі громадянина України, який прилетів із Дубая, було знайдено 94 пасма людського волосся загальною вагою понад 15 кілограмів.

Ураїнець нічого не декларував. Однак під час перевірки ручної поклажі було виявлено пакети з волоссям різної довжини.

Встановлено, що товари походять з Туреччини, а їхня орієнтовна вулична вартість становила приблизно 270 000 злотих (74,5 тисячі доларів — ред.).

Проти громадянина України розпочато кримінальне провадження. Йому загрожує штраф.

Раніше спеціалісти Львівської митниці затримали незвичайну партію «живого товару» — 2580 мурашок, яких намагалися нелегально переправити до Польщі.