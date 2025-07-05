ВМС Британії озброюються морськими дронами для захисту від Росії: що відомо

ВМС Британії посилює оборону за допомогою морських дронів / © Associated Press

Реклама

Королівський військово-морський флот Великої Британії придбав морські дрони для захисту від російських підводних човнів, які загрожують критично важливій національній інфраструктурі. Вперше флот використовуватиме автономну систему розмінування для боротьби зі швидкозмінною загрозою морських мін.

Про це повідомляє The Telegraph.

Боротьба з мінною загрозою

Три комплекти автономних систем розмінування «Sweep» безпечно очищатимуть морські шляхи від сучасних мінних загроз. Це рішення було ухвалене після того, як військові керівники НАТО на початку року попередили про зростання загрози глобальних відключень інтернету, оскільки Росію підозрюють в атаках на підводні оптоволоконні кабелі.

Реклама

Водночас, джерела у ВМС повідомили, що «кожні кілька тижнів» вони фіксують активність російських кораблів, що проходять через британські води. Наприклад, у середу друге за тиждень російське військове судно було відстежено під час проходження Ла-Маншем. Підводний човен класу «Кіло» «Новоросійськ» супроводжували вертольоти ВМС та військовий корабель, коли він прямував на захід через Північне море та Ла-Манш.

Передові технології та безпека

Нова система ВМС Sweep використовує технологію, яка здатна знешкоджувати складні сучасні цифрові морські міни, що можуть виявляти та вражати кораблі та підводні човни, які проходять поблизу. До складу системи входять надводні морські дрони та складне обладнання для швидкої детонації мін, при цьому керування здійснюється дистанційно операторами з командних центрів на морі або навіть на суші. Це дозволяє персоналу використовувати нову систему для видалення морських мін «більш ефективно та безпечно».

Система також має функцію «відчуття та уникнення», яка працює разом з іншими подібними автономними системами, такими як система протимінних заходів Maritime Mine Counter Measures (MMCM) та безпілотні підводні апарати SeaCat. Вони допомагають підтримувати свободу маневру для кораблів ВМС та роблять міжнародні води безпечнішими.

Британська міністерка з питань оборонних закупівель та промисловості Марія Ігл заявила, що «це перший випадок, коли Королівський військово-морський флот має доступ до автономних можливостей розмінування». Таким чином реалізується бачення стратегічної оборони, яке передбачає створення гібридного флоту для патрулювання Північної Атлантики та за її межами. Нові системи можуть безпечно очищати морські шляхи від мін, залишаючи у безпеці як державу так ї її захисників.

Реклама

Джонатан Рід-Бев’є, директор програми протимінних операцій ВМС, назвав нову систему «справді трансформаційною».

«Портативна, гнучка система є життєво важливою для захисту кораблів від сучасних мінних загроз. Дистанційне керування з суші або моря убезпечить наших моряків та відновить потенціал розмінування, якого Королівський флот був позбавлений від 2005 року», — зазначив він.

Відомо що система Sweep була розроблена і виготовляється британською компанією TKMS Atlas. Виробник вже отримав контракт на 25 мільйонів фунтів стерлінгів, який забезпечить роботою щонайменше 55 висококваліфікованих працівників.

Нагадаємо, Вперше за понад чверть століття Британія відновлює ядерну авіацію. Йдеться про купівлю сертифікованих F-35A, які є повітряною складовою ядерного стримування.

Реклама