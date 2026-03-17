ВМС Індії супроводжують танкери через Ормузьку протоку

Танкер / © ГУР Міноборони

Кораблі Військово-морських сил Індії почали супроводжувати вантажні судна, які проходять через Ормузьку протоку у напрямку Індії.

Про це пише The Economic Times.

Повідомляється, що два танкери зі скрапленим газом під індійським прапором — Shivalik і Nanda Devi — під наглядом кораблів ВМС Індії успішно перетнули Ормузьку протоку і зараз прямують до Індії.

Обидва судна належать компанії Shipping Corporation of India.

Ще один індійський нафтовий танкер — Jag Prakash, який перевозить бензин з Оману до Африки, також успішно залишив східну частину Ормузької протоки.

The Economic Times зазначає, що операцію Sankalp ВМС Індії розпочали 19 червня 2019 року.

Її основною метою є захист суден під індійським прапором, які проходять через регіон Перської затоки, а також забезпечення безпечного морського торговельного судноплавства.

«Під час операції 23 військові кораблі ВМС Індії були розгорнуті по черзі в Оманській і Перській затоках, і кілька суден, як і раніше, продовжують залишатися в регіоні… Близько 23 000 індійських моряків наразі працюють на торгових суднах, морських платформах та інших суднах, що діють у регіоні, тоді як близько 24 суден перебувають поблизу Ормузької протоки», — пише видання.

Раніше повідомлялося, що Німеччина та Велика Британія відхилили заклик президента США Дональда Трампа щодо допомоги в забезпеченні безпеки судноплавства через Ормузьку протоку.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп намагається сформувати міжнародну коаліцію для силового розблокування стратегічної Ормузької протоки.