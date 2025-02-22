Військовий фрегат "Гессен" ВМС Німеччини зіткнувся з черговим випадком втручання у систему питного водопостачання, це викликало занепокоєння серед військового керівництва.

Про це йдеться у розслідуванні WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung.

ЗМІ повідомляють, що цього тижня на фрегаті "Гессен", пришвартованому у Вільгельмсгафені, невідомі намагалися забруднити систему питної води, зливши десятки літрів відпрацьованої оливи. Інцидент виявили під час роботи приватної компанії, що займалася обслуговуванням водопостачання корабля.

Завдяки швидкому реагуванню ВМС вдалося запобігти серйозному забрудненню. Міністерство оборони підтвердило факт можливого порушення безпеки, але не розкриває подробиць. Це не перший випадок диверсій на кораблях Бундесверу — нещодавно у Ростоку було пошкоджено кабельні джгути на тральщику. Командувач ВМС Німеччини наголосив на зростаючій загрозі з боку Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що німецький політик обурений тим, як Вашингтон почав безпосередні перемовини з Москвою. З його слів, в таких діях, можливо, є наміри "поділити Україну", не залучаючи саму Україну до перемовин.

Читайте також: