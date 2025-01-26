Внаслідок атаки на лікарню загинули 70 людей, багато поранених: подробиці трагедії (фото)

Лікарня була переповнена пацієнтами, які отримували медичну допомогу, коли стався напад.
В Ель-Фашері (Судан) сталася жахлива атака в лікарні, в результаті якої загинуло 70 осіб і ще 19 було поранено.
Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсусу соцмережі Х.
"Жахлива атака на cаудівську лікарню в Ель-Фашері (Судан) призвів до 19 поранених і 70 загиблих серед пацієнтів та їхніх супроводжуючих. На момент нападу лікарня була переповнена пацієнтами, які отримували медичну допомогу", - розповів він.
За інформацією Гебреєсуса, атакована лікарня в Ель-Фашері була єдиним функціонуючим шпиталем у місті, основною метою якого було надання послуг матерям.
Гендиректор ВООЗ повідомив, що напад стався в той час, коли доступ до медичної допомоги в штаті вже був серйозно обмежений через закриття медичних закладів після інтенсивних обстрілів.
Нагадаємо, раніше інформували, що у Судані через мародерство та сутички знищили понад мільйон доз вакцини проти поліомієліту.
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