Внаслідок атаки на лікарню загинули 70 людей, багато поранених: подробиці трагедії (фото)

Лікарня була переповнена пацієнтами, які отримували медичну допомогу, коли стався напад.

В Ель-Фашері (Судан) сталася жахлива атака в лікарні, в результаті якої загинуло 70 осіб і ще 19 було поранено.

Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсусу соцмережі Х.

"Жахлива атака на cаудівську лікарню в Ель-Фашері (Судан) призвів до 19 поранених і 70 загиблих серед пацієнтів та їхніх супроводжуючих. На момент нападу лікарня була переповнена пацієнтами, які отримували медичну допомогу", - розповів він.

За інформацією Гебреєсуса, атакована лікарня в Ель-Фашері була єдиним функціонуючим шпиталем у місті, основною метою якого було надання послуг матерям.

Фото наслідків / Фото @Conservadora191

Гендиректор ВООЗ повідомив, що напад стався в той час, коли доступ до медичної допомоги в штаті вже був серйозно обмежений через закриття медичних закладів після інтенсивних обстрілів.

Нагадаємо, раніше інформували, що у Судані через мародерство та сутички знищили понад мільйон доз вакцини проти поліомієліту.

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