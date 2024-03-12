Внаслідок БПЛА-атаки виведено з ладу один з найбільших російських НПЗ: деталі

Внаслідок атаки безпілотниками було виведено з ладу один з найпотужніших у Росії нафтопереробних заводів – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області. Це за понад 800 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє видання Defense Express.

В результаті дронової атаки близько 05:30 було знищено найголовніший елемент заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – одну з установок переробки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах. Росіяни повідомляють, що завод припинив роботу.

Важливість цієї атаки полягає в тому, що на рівні 2022 року цей НПЗ перероблював 15 млн т нафти, що становило близько 5% від загального обсягу російської переробки.

Окрім того, цей завод став однією з перших жертв запроваджених проти Росії санкцій. Так, 4 січня 2024 року на НПЗ внаслідок поломки компресійного обладнання вийшла з ладу ще одна установка каталітичного крекінгу. Загалом їх на цьому підприємстві лише дві.

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У січні в РФ доповідали, що установку каталітичного крекінгу швидко полагодити неможливо. Задля цього треба замовити західні комплектувальні, а такої можливості немає.

За оцінкою аналітиків видання, таким чином атака по НПЗ 12 березня цілком може остаточно "прибити" цей завод.

Нагадаємо, в ніч проти 12 березня БПЛА атакували одразу дві нафтобази в Росії – в місті Орел та в Нижегородській області. Там спалахнули великі пожежі. Зокрема, у місті Кстово безпілотник влучив в установку перегонки нафти на заводі "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

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