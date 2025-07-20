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Внаслідок ДТП з автобусом загинуло 20 людей, понад 30 постраждало - деталі трагедії
Автобус перевозив паломників із району Кир-о-Карзін.
На півдні Ірану, неподалік міста Шираз, перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого загинуло понад 20 осіб, та 34 люди отримали поранення.
Про це повідомляє АР.
Про трагедію повідомив голова управління з надзвичайних ситуацій провінції Фарс, Масуд Абед. Він розповів, що інцидент стався близько 11:05 ранку за місцевим часом, рятувальні служби оперативно прибули на місце аварії, наразі триває операція з порятунку.
«Остаточні цифри щодо кількості загиблих і постраждалих будуть оприлюднені після завершення рятувальних робіт і детального розслідування», — заявив Абед.
Агентство IRNA з посиланням на високопосадовця з місцевих служб надзвичайних ситуацій повідомило, що автобус перевозив паломників із району Кир-о-Карзін на півдні провінції Фарс до священного міста Мешхед на північному сході Ірану.
За повідомленням, на місце аварії негайно прибули три бригади аварійно-рятувальних служб для надання допомоги постраждалим.
Новинне агентство IRIB опублікувало інтерв’ю з кількома постраждалими, які перебувають у лікарні Кавара та чотирьох лікарнях міста Шираз. Двоє з них — молодий чоловік і літня жінка — розповіли, що аварія сталася через відмову гальм, про що їм повідомив водій автобуса за кілька хвилин до інциденту.
«Автобус рухався на великій швидкості, ми проїхали два повороти, але третій виявився дуже складним, і ми в’їхали у дорожнє огородження», — розповів один із постраждалих.
Зі звіту також відомо, що десятеро постраждалих уже виписані з лікарень, а решта, включно з трьома у критичному стані, досі проходять лікування.
Причини аварії поки що невідомі. Ведеться розслідування, у якому розглядають можливі технічні несправності автобуса та людський фактор.
Іран щороку посідає одне з перших місць у світі за кількістю ДТП, де приблизно 17 тисяч людей гине через порушення правил безпеки, застарілий транспорт та недостатню екстрену медичну допомогу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Німеччині українці потрапили у ДТП, загинула дворічна дитина.