Внаслідок ізраїльського удару загинув керівник ракетної програми Ірану та 7 його заступників

Керівник ракетної програми Ісламської Революційної гвардії Амір Алі Хаджізаде / © Associated Press

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Внаслідок ізраїльського авіаудару в Ірані загинув керівник ракетної програми Ісламської Революційної гвардії генерал-майор Амір Алі Хаджізаде, а також семеро його найближчих заступників.

Про це пише видання The Times of Israel.

Повідомляється, що раніше Іран підтвердив смерть генерала Аміра Алі Хаджізаде, який очолював космічне командування Революційної гвардії, в результаті удару, що стався в п’ятницю.

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Окрім Хаджізаде, внаслідок атаки загинули генерали Махмуд Багері, Давуд Шейхан, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайєб, Хосро Хасані та Джавадж Джарсара, повідомили в Революційній гвардії.

У повідомленні не було роз’яснень, чому всі ці високопоставлені військові перебували разом у одному місці під час авіаудару.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що унаслідок ізраїльського удару по Ірану у ніч проти 13 червня 2025 року загинув голова Корпусу вартових ісламської революції, іранський генерал Хосейн Саламі.

Окрім того, повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю завдала превентивного удару по ядерній програмі Ірану.

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