Внаслідок масових протестів у Вірменії поранень зазнали десятки людей

У країні протестують проти можливих поступок уряду в питанні приналежності Нагірного Карабаху.

В Єревані під час акції протесту розпочалися сутички з поліцією. Протестувальники вийшли через спробу уряду країни нормалізувати відносини з Азербайджаном. Затримали понад 10 людей, 50 постраждалих осіб доставили до лікарень.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Акція протесту пройшла біля урядових дач в Єревані та супроводжувалася зіткненнями.

Правоохоронці застосували світлошумові гранати, а також провели затримання протестувальників.

Як зазначає поліція, внаслідок закликів, озвучених організаторами акції непокори, учасники акції виявили неправомірну поведінку. Зокрема, вони "не підкорилися законним вимогам співробітників поліції, які здійснюють охорону громадського порядку, застосували насильство щодо поліцейських, а також кидали у напрямку співробітників поліції пляшки, каміння та металеві предмети".

На початку травня опозиція оголосила акції громадянської непокори, виступаючи проти поступок щодо Нагірного Карабаху та вимагаючи відставки уряду.

Опозиція вважає, що уряд Пашиняна має намір піти на поступки Азербайджану на переговорах щодо статусу Нагірного Карабаху. До цього прем'єр закликав вірмен не "мати ілюзій" з приводу статусу цих територій.

Нагадаємо, 2 травня у Вірменії розпочалися акції протестів через Нагірний Карабах.

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