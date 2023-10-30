Внаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 осіб, аеродром розгромлений

Понад 20 осіб постраждали під час масових заворушень в аеропорту Махачкали.

Їм надається медична допомога. Там також пояснили, що вони зазнали травм, ступінь їх тяжкості встановлюється.

Про це повідомили у МОЗ регіону, — пише пропагандистське видання ТАРС.

Також стало відомо, що внаслідок заворушень в аеропорту Махачкали є постраждалі серед поліцейських та цивільних, 10 осіб перебувають у стаціонарах, 2 – у вкрай тяжкому стані, повідомило МОЗ Дагестану.

Аеропорт Махачкали закрито на приймання повітряних суден, попередньо до 6 листопада, повідомила Росавіація. Також в аеропорту Махачкали звучить сигнал тривоги, громадян просять залишити приміщення.

Муфтій Дагестану Ахмад Абдулаєв закликав одновірців до спокою.

Помічник голови Дагестану Магомед Гаджимагомедов заявив пропагандистському РИА Новости, що те, що відбулося в аеропорту Махачкали, що трапилися в аеропорту, – запланована акція, і правоохоронці повинні з'ясувати, кому вона була вигідна і хто її організував.

Він зазначив, що після звернення муфтію маніфестанти нібито почали залишати територію аеропорту.

Аеропорт досить сильно постраждав. Фахівці щонайменше до ранку займатимуться оцінкою збитків — розгромлені склади, розграбовані магазини. Оргтехніка та обладнання торгових залів та галерей, а також комп'ютери та касові апарати зламані чи вкрадені.

Тим часом уряд Дагестану перейшов на цілодобовий режим роботи. Про це пише "Російська газета". Голова Абдулмусліма Абдулмуслімова заявив, що сили всіх відомств мобілізовані. У Кабміні також зазначили, що дестабілізацію ситуації в республіці допущено не буде.

Нагадаємо, останніми днями на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, де проживає багато мусульман, проходять антиізраїльські акції, які можуть перетворитися на справжні єврейські погроми. Радикальні дії були зафіксовані в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Карачаєво-Черкесії.

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