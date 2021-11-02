Внаслідок нападу на госпіталь у Кабулі загинув один із командирів “Талібану”: відео та подробиці

За попередньою інформацією, під час атаки бойовиків "Ісламської держави" щонайменше 25 людей було вбито і понад 50 поранено.

Серед загиблих внаслідок нападу озброєних бойовиків на найбільший військовий госпіталь Афганістану був Маулаві Хамдулла Мухліс - голова Кабульського військового корпусу і командир “Талібану”, який одним із перших увійшов до покинутого президентського палацу під час захоплення влади.

Про це повідомляє у вівторок, 2 листопада, агентство Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

Відповідальність за напад на найбільший у країні військовий госпіталь на 400 ліжок не взяло на себе жодне угруповання, але його пов’язують із "Ісламською державою".

За словами речника "Талібану" Забіхулла Муджахіда, нападникам не вдалося потрапити в лікарню, всі вони були вбиті біля входу або у дворі. Перешкодили завершити атаку на госпіталь гелікоптери, з яких десантувався спецзагін талібів.

Nuevo ataque en Kabul deja 19 muertos y 50 heridos en un ataque armado, tras enfrentamiento y una gran explosión frente a un hospital militar. pic.twitter.com/rW37Mn0dQP — José Luis Morales (@JLM_Noticias) November 2, 2021

На умовах анонімності представник служби безпеки “Талібану” повідомив агентству, що в результаті нападу було вбито щонайменше 25 осіб, а понад 50 — поранено. Офіційно кількість жертв не підтверджено.

Major ISIS attack in #Kabul



Atleast 23 killed and 50 injured in an attack on Sardar Dawood Khan Hospital.

"There are bodies in dfrnt parts of hospital, the attackers were shooting everyone who came forward"

A Male nurse working in a military hospital toldpic.twitter.com/FglOUs6g7G — Sumaira Khan (@sumrkhan1) November 2, 2021

Також повідомляється, що одним із загиблих був Маулаві Хамдулла Мухліс - голова Кабульського військового корпусу і один із старших командирів “Талібану”, який першим увійшов до покинутого президентського палацу у Кабулі, коли владу в країні захопили таліби.

Нагадаємо, раніше таліби атакували бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", які були причетні до вибуху біля входу в мечеть столиці Афганістану Кабула.

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