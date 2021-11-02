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Внаслідок нападу на госпіталь у Кабулі загинув один із командирів “Талібану”: відео та подробиці

Внаслідок нападу на госпіталь у Кабулі загинув один із командирів “Талібану”: відео та подробиці

Внаслідок нападу на госпіталь у Кабулі загинув один із командирів “Талібану”: відео та подробиці

Фото: Twitter / Gobierna Diario

За попередньою інформацією, під час атаки бойовиків "Ісламської держави" щонайменше 25 людей було вбито і понад 50 поранено.

Серед загиблих внаслідок нападу озброєних бойовиків на найбільший військовий госпіталь Афганістану був Маулаві Хамдулла Мухліс - голова Кабульського військового корпусу і  командир “Талібану”, який одним із перших увійшов до покинутого президентського палацу під час захоплення влади. 

Про це повідомляє у вівторок, 2 листопада, агентство Reuters з посиланням на місцевих чиновників. 

Відповідальність за напад на найбільший у країні військовий госпіталь на 400 ліжок не взяло на себе жодне угруповання, але його пов’язують із "Ісламською державою".

За словами речника "Талібану" Забіхулла Муджахіда, нападникам  не вдалося потрапити в  лікарню, всі вони були вбиті біля входу або у дворі. Перешкодили завершити атаку на госпіталь гелікоптери, з яких десантувався спецзагін талібів. 

На умовах анонімності представник служби безпеки “Талібану” повідомив агентству, що в результаті нападу було вбито щонайменше 25 осіб, а понад 50 — поранено. Офіційно кількість жертв не підтверджено.

Також повідомляється, що одним із загиблих був Маулаві Хамдулла Мухліс - голова Кабульського військового корпусу і один із старших командирів “Талібану”, який першим увійшов до покинутого президентського палацу у Кабулі, коли владу в країні захопили таліби. 

Нагадаємо, раніше таліби атакували бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", які були причетні до вибуху біля входу в мечеть столиці Афганістану Кабула.

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