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Внаслідок падіння пасажирського літака у Танзанії загинуло щонайменше троє людей

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
139
Час на прочитання
1 хв
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Внаслідок падіння пасажирського літака у Танзанії загинуло щонайменше троє людей

Фото: скриншот з відео

З літака вдалося врятувати 26 людей.

Щонайменше троє людей загинули у неділю, 6 листопада, внаслідок падіння пасажирського літака в озеро Вікторія у Танзанії під час заходу на посадку. 

Про це пише Sky News.

Влада повідомила, що 26 із 43 осіб, які перебували на борту літака Precision Air, – врятовано та доставлено до лікарні.

За словами представників авіакомпанії, серед пасажирів на борту була дитина.

Аварія сталася під час здійснення проміжної посадки в аеропорту міста Букоба, розташованого на березі озера Вікторія. Причини аварії –  штормова погода та сильний дощ.

Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

Нагадаємо, 6 листопада, у Танзанії літак місцевої авіакомпанії впав в озеро Вікторія.

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Дата публікації
Перегляди
139
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