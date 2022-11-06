Внаслідок падіння пасажирського літака у Танзанії загинуло щонайменше троє людей

Щонайменше троє людей загинули у неділю, 6 листопада, внаслідок падіння пасажирського літака в озеро Вікторія у Танзанії під час заходу на посадку.

Про це пише Sky News.

Влада повідомила, що 26 із 43 осіб, які перебували на борту літака Precision Air, – врятовано та доставлено до лікарні.

За словами представників авіакомпанії, серед пасажирів на борту була дитина.

Аварія сталася під час здійснення проміжної посадки в аеропорту міста Букоба, розташованого на березі озера Вікторія. Причини аварії – штормова погода та сильний дощ.

Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

Нагадаємо, 6 листопада, у Танзанії літак місцевої авіакомпанії впав в озеро Вікторія.

Читайте також: