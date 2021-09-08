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Внаслідок пожежі у в'язниці в Індонезії загинули понад 40 людей: відео

Внаслідок пожежі у в'язниці в Індонезії загинули понад 40 людей: відео

ДСНС

Восьмеро ув'язнених перебувають у тяжкому стані, ще 73 особи отримали легкі травми.

В Індонезії у ніч проти середи, 8 вересня, внаслідок пожежі у в'язниці Тангеранга в провінції Бантен загинула щонайменше 41 людина.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що восьмеро ув'язнених перебувають у тяжкому стані, а ще 73 особи отримали легкі травми.

Блок, в якому спалахнув вогонь, розрахований на 122 людей. У момент інциденту в ньому перебували затримані за пов'язані з наркотиками злочини.

За словами представниці міністерства юстиції країни Ріки Апріанті, ув'язнених все ще евакуюють. Вона не вказала точну кількість людей, які перебували всередині приміщення, однак підтвердила, що в'язниця була переповнена. 

За даними індонезійського уряду, у вересні тут нараховували понад дві тисячі ув'язнених, що значно перевищує місткість 600 осіб.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання, сказав представник поліції Юсрі Юнус. 

Тим часом у мексиканському штаті Ідальґо щонайменше 17 людей померли в лікарні в Тулі через брак кисню. Система подачі кисню перестала функціонувати через відключення електропостачання, викликане повінню.

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