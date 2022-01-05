Внаслідок пожежі у житловому будинку у Філадельфії загинули щонайменше 13 людей: половина з них - діти

Внаслідок пожежі у житловому будинку у Філадельфії загинули щонайменше 13 людей: половина з них - діти

Пожежа сталась у триповерховому будинку, де проживали 26 людей

Пожежа в житловому будинку в американському місті Філадельфія забрала життя щонайменше 13 людей, і семеро із них - діти.

Про це повідомив телеканал ABC News.

Пожежне управління повідомило, що спалах стався, попередньо у квартирі на другому поверсі триповерхової будівлі о 6:40 ранку. Пожежним та рятувальним службам знадобилося близько 50 хвилин, щоб локалізувати осередок спалаху. Відомо, що в доволі невеликому будинку проживало одразу 26 людей.

За даними пожежної служби Філадельфії, внаслідок пожежі загинули щонайменше 13 людей, семеро з яких були дітьми. Ще двоє - отримали тяжкі травми та були доставлені до лікарні. Щонайменше восьмеро людей змогли самостійно вийти із будинку.

«Це було жахливо. Я тут уже 35 років, і це, мабуть, одна з найгірших пожеж, де я коли-небудь був», - сказав заступник комісара з пожежної охорони Крейг Мерфі.

JUST IN: There were four smoke detectors in Philadelphia building that was the site of this morning's devastating fire, none of which were working, fire official says.



Read more: https://t.co/SpyJ1yVPan pic.twitter.com/TT2tQvJ8hT — ABC News (@ABC) January 5, 2022

Пожежу ліквідовано, але тривають відновлювальні роботи, включаючи ретельне розслідування.

У будівлі було чотири батарейних сповіщувачі диму, але жоден з них не працював.

Читайте також:

В Одесі п'ятеро студентів-медиків отруїлися чадним газом

Протести в Казахстані: надзвичайний стан запроваджено на всій території країни

Гатили з протитанкового ракетного комплексу та гранатометів: бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі