Внаслідок пожежі в центрі для мігрантів у Мексиці загинули 39 людей

Щонайменше 39 людей загинули внаслідок пожежі, що спалахнула у центрі для мігрантів у місті Сьюдад-Хуарес на півночі Мексики.

Про це повідомляє ВВС.

Пожежа спалахнула 27 березня близько 22:00 за місцевим часом у Національному інституті міграції поряд з міжнародним мостом Стентон, який сполучає мексиканський місто Сьюдад-Хуарес з Ель-Пасо в Техасі.

У центрі на той час перебували 68 дорослих чоловіків із Центральної та Південної Америки, 29 з них постраждали внаслідок пожежі та були доправлені до чотирьох лікарень у цьому районі.

Один із свідків повідомив, що бачив тіла у мішках, а також підтвердив, що пожежу вже загасили. За його словами, багато хто з мігрантів, які перебували на об'єкті, були громадянами Венесуели.

На відео, що розповсюдили в Мережі, видно тіла жертв, які витягнули з будівлі та розклали на землі. Ймовірно, це мігранти, які напередодні були заарештовані в місті і перебували в замкнених приміщеннях.

Офіційні особи про причину пожежі ще не заявляли, однак місцеві ЗМІ пишуть, що незадовго до займання всередині будівлі почалася сутичка. За деякими даними, на знак протесту мігранти підпалили матраци.

На місце події почали прибувати служби порятунку та добровольці.

Генеральна прокуратура Мексики розпочала розслідування.

Згідно з "Розділом 42" прикордонники США мають право відмовити людям у в'їзді до країни "для запобігання поширенню інфекційних захворювань". Розділ запрацював на початку пандемії коронавірусу.

Адміністрація Байдена оголосила про намір припинити використання цієї політики часів Трампа, але поки що правило залишається чинним.

Водночас після цього оголошення кількість мігрантів у Сьюдад-Хуаресі, які чекають на можливе скасування обмежень, значно зросла.