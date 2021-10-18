Внаслідок руйнівних повеней в Індії загинули щонайменше 25 людей: відео

Рятувальники продовжуть пошуки ймовірних жертв.

В Індії щонайменше 25 людей загинули внаслідок зсувів і повеней, викликаних проливними дощами у штаті Керала.

Про це в неділю, 17 жовтня, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що 11 тіл виявили в окрузі Ідуккі, а ще 14 - в Коттаямі. Рятувальники продовжуть пошуки ймовірних жертв. Кількість зниклих безвісти залишається невідомою.

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За словами очільника штату Пінараї Віджаяна, через стихію з постраждалих населених пунктів евакуювали кілька тисяч людей, на території Керали створили щонайменше сотню таборів для надання допомоги.

"У деяких частинах прибережного штату Керала жителі виявилися відрізаними одне від одного, оскільки дощі, які почали посилюватися у ніч проти суботи, підняли річки і затопили дороги", - йдеться у повідомленні.

Тим часом ліквідовувати наслідки негоди допомагають військовослужбовці. "Поруч з нами обвалився пагорб. Було багато пошкоджень і втрат", - розповіла жителька міста Кооттікаль.

Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді висловив свої співчуття і сказав, що влада працює, щоб допомогти тим, хто постраждав від повені.

За даними Метеорологічного департаменту Індії, у понеділок очікується послаблення проливних дощів, однак у деяких регіонах, зокрема в гімалайських районах Уттаракханд і Гімачал-Прадеш, ще два-три дні спостерігатимуть "сильні або дуже сильні дощі".

One of the most terrifying flood videos from Kerala today. This is Mundakkayam town which has apparently never been inundated before. pic.twitter.com/uVjAUTfOnf — Nandagopal Rajan (@nandu79) October 16, 2021

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam's Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp — ANI (@ANI) October 18, 2021

Local residents towing a KSRTC bus which got stuck in flood at Poonjar on Saturday. No loss of life.Heavy rain lashes #Kerala triggering floods and inundating several areas.#REDALERT in Pathanamthitta, Kottayam, Ernakulam, Idukki & Thrissur. 4 shutters of Malampuzha dam opened. pic.twitter.com/D1dbOtEqcV — Raam Das (@PRamdas_TNIE) October 16, 2021

Як повідомлялося, щонайменше 13 людей загинули внаслідок удару тропічного циклону "Шахін", який накрив низку регіонів Оману та Ірану.

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