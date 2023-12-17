Внаслідок удару ізраїльської армії у Секторі Гази загинув працівник французького консульства

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що один із співробітників французького консульства помер внаслідок поранень, отриманих під час ізраїльської атаки на місто Рафаху, що на півдні Сектора Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Чоловік шукав притулку в будинку свого колеги з французького консульства разом з двома іншими працівниками та кількома членами їхніх сімей, йдеться в заяві міністерства.

У зовнішньополітичному відомстві Франції уточнили, що будинок зазнав удару ізраїльської авіації в середу ввечері, в результаті чого співробітник консульства серйозно постраждав і пізніше помер від ран.

У заяві йдеться, що Франція засуджує удар по житловому будинку.

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"Ми вимагаємо, щоб ізраїльська влада якомога швидше пролила повне світло на обставини цього вибуху", - наголосили у МЗС.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна після зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном у Тель-Авіві в неділю, 17 грудня, закликала до "негайного перемир'я" між ХАМАС та Ізраїлем, щоб забезпечити гуманітарне припинення вогню.

За інформацією французького видання Figaro, чоловік, убитий у Рафаху, був палестинцем, який працював у Міністерстві закордонних справ. У нього не було французького паспорта.

Він був батьком кількох дітей і чекав на дозвіл виїхати з Гази. Частині його родини вдалося дістатися Франції в рамках евакуації для французів та співробітників французьких установ, які перебували в Секторі Гази.

Нагадаємо, раніше ізраїльські війська помилково ідентифікували як загрозу трьох заручників, які втекли з полону бойовиків ХАМАСу, та відкрили по них вогонь, убивши їх під час боїв у Газі.

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