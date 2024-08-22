Внаслідок вибуху на фармацевтичному заводі в Індії загинуло 14 осіб

В індійському штаті Андхра-Прадеш внаслідок вибуху на фармацевтичному заводі загинуло 14 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Indian Express.

Повідомляється, що вибух стався на території заводу фармацевтичної компанії Escientia під час обідньої перерви.

На підприємстві працює загалом понад 1000 людей.

Внаслідок вибуху 14 осіб загинули та ще кілька осіб отримали опіки, яких доставили до лікарні. Наразі точна кількість постраждалих уточнюється.

Загасити вогонь намагаються десятки пожежних автомобілів. Пошуково-рятувальну операцію ускладнює густий дим на території заводу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Підмосков'ї загорівся завод, полум’я гасила авіація.

Крім того, ми також інформували, що у Сербії стався вибух на заводі з виготовлення боєприпасів.

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