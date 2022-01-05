Внаслідок заворушень у Казахстані постраждали 95 силовиків, поліція затримала понад 200 людей

Протести через ціну на газ у Казахстані переросли у сутички з силовиками, під час яких вибухали поліцейські авто і лунали постріли.

У Республіці Казахстан за порушення громадського порядку під час протестів через підвищення цін на газ затримали понад дві сотні людей.

Про це із посиланням на пресслужбу казахстанського Міністерства внутрішніх справ повідомляє Zakon.kz.

Зазначається, що порушники використовували каміння, палиці, газові та перцеві балони, а також пляшки із запалювальною сумішшю. Окремі групи громадян перекривали дороги та блокували рух транспорту.

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До того ж, дехто з протестувальників атакував співробітників правоохоронних та інших державних органів, а в Алмати, Шимкенті та Таразі зафіксували спроби нападу на будівлі акіматів, де порушники вибили скло і двері та завдали іншої матеріальної шкоди.

Під час заворушень постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, а 37 службових автомобілів були пошкоджені. Нині правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо 13 фактів хуліганства, нападу на будівлі держорганів і застосування насильства до представників влади.

"Органами внутрішніх справ вживаються всі необхідні заходи щодо забезпечення безпеки та спокою населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ. Обов'язки прем'єр-міністра тимчасово виконуватиме Аліхан Смаїлов, перший заступник очільника уряду. Водночас інші високопосадовці "продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу уряду".

Раніше президент оголосив в Алмати та Мангістауській області надзвичайний стан і запровадив комендантську годину від 23:00 до 07:00.

Три дні поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися сутички протестувальників з правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

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