Внаслідок землетрусу у Польщі постраждали шахтарі: є загиблий (фото)

Підземний поштовх стався на глибині 1000 метрів.
У суботу, 5 серпня, після підземного поштовху у південно-західній Польщі стався обвал на шахті біля міста Руда-Шльонська. За інформацією компанії Polska Grupa Górnicza, яка є власником шахти, загинув один шахтар і ще п'ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє інформаційний портал TVP Info.
За словами речника PGG Томаш Глоговскі, внаслідок інциденту постраждали шість шахтарів: п'ятеро з них вийшли на поверхню, вони травмовані та притомні.
Пораненого шахтаря, який перебував у найважчому стані, транспортував гелікоптер польської медичної аерорятувальної служби до лікарні в Катовіце-Охоєць. Решту транспортують до найближчих лікарень.
“Один гірник залишився під землею, до нього дісталися рятувальники та лікарі, але, на жаль, лікарі констатували смерть цього гірника. Сім'ю в присутності психолога вже повідомили”, - зазначив Глоговський.
Як повідомив диспетчер Державної гірничої служби, підземний поштовх стався на глибині 1000 метрів близько 6:30 ранку за місцевим часом.
Нагадаємо, у Закарпатській області 31 липня стався землетрус магнітудою 2,1 бали за шкалою Ріхтера. Він був ледве відчутним та не завдав шкоди.
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