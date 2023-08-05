Внаслідок землетрусу у Польщі постраждали шахтарі: є загиблий (фото)

У суботу, 5 серпня, після підземного поштовху у південно-західній Польщі стався обвал на шахті біля міста Руда-Шльонська. За інформацією компанії Polska Grupa Górnicza, яка є власником шахти, загинув один шахтар і ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє інформаційний портал TVP Info.

За словами речника PGG Томаш Глоговскі, внаслідок інциденту постраждали шість шахтарів: п'ятеро з них вийшли на поверхню, вони травмовані та притомні.

Пораненого шахтаря, який перебував у найважчому стані, транспортував гелікоптер польської медичної аерорятувальної служби до лікарні в Катовіце-Охоєць. Решту транспортують до найближчих лікарень.

Для допомоги постраждалим шахтарям у Польщі задіяли медичний гелікоптері / Фото: Воєводська служба швидкої допомоги в Катовіце

“Один гірник залишився під землею, до нього дісталися рятувальники та лікарі, але, на жаль, лікарі констатували смерть цього гірника. Сім'ю в присутності психолога вже повідомили”, - зазначив Глоговський.

Як повідомив диспетчер Державної гірничої служби, підземний поштовх стався на глибині 1000 метрів близько 6:30 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, у Закарпатській області 31 липня стався землетрус магнітудою 2,1 бали за шкалою Ріхтера. Він був ледве відчутним та не завдав шкоди.

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