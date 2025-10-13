Внаслідок зіткнення двох потягів постраждали 20 осіб: подробиці аварії

Аварія у Словаччині / © скрін з відео

У Словаччині у понеділок, 13 жовтня, у східній частині країни зіткнулися два потяги, внаслідок чого щонайменше 20 людей отримали поранення.

Про це передає Reuters.

Про подію повідомили рятувальні служби та місцеві ЗМІ. За попередньою інформацією, загиблих немає, однак кілька постраждалих перебувають у важкому стані. Телеканал TA3 зазначив, що лікарні поблизу місця аварії вже ввели в дію спеціальні плани для прийому пацієнтів із травмами.

На місце події були направлені кілька бригад швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер. Представники рятувальної служби Словаччини повідомили у Facebook, що їхні команди працюють безперервно, надаючи допомогу постраждалим і перевозячи найважчих пацієнтів до лікарень.

