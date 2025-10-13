ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2758
Час на прочитання
1 хв

Внаслідок зіткнення двох потягів постраждали 20 осіб: подробиці аварії

Словацькі рятувальники ліквідовують наслідки аварії на залізниці.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Аварія у Словаччині

Аварія у Словаччині / © скрін з відео

У Словаччині у понеділок, 13 жовтня, у східній частині країни зіткнулися два потяги, внаслідок чого щонайменше 20 людей отримали поранення.

Про це передає Reuters.

Про подію повідомили рятувальні служби та місцеві ЗМІ. За попередньою інформацією, загиблих немає, однак кілька постраждалих перебувають у важкому стані. Телеканал TA3 зазначив, що лікарні поблизу місця аварії вже ввели в дію спеціальні плани для прийому пацієнтів із травмами.

На місце події були направлені кілька бригад швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер. Представники рятувальної служби Словаччини повідомили у Facebook, що їхні команди працюють безперервно, надаючи допомогу постраждалим і перевозячи найважчих пацієнтів до лікарень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мексиці сталася масштабна дорожньо-транспортна аварія — потяг врізався в автобус.

Дата публікації
Кількість переглядів
2758
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie