Внесення соратника Шольца до українського “списку терористів”: в МЗС України дали відповідь

В українському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що заяви німецького політика про його “переслідування” в Україні не відповідають дійсності.

В українському МЗС спростували заяву німецького політика Рольфа Мютценіха, який очолює у Бундестазі фракцію Соціал-демократичної партії (СДПН), про його внесення до “списку терористів”.

Про це повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Представник МЗС України зауважив, що німецькі ЗМІ цитували твердження Рольфа Мютценіха, який є однопартійцем чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца, про те, що українська влада начебто внесла його до списку терористів за підтримку “дипломатичних зусиль” у війні з РФ.

Однак, за словами Ніколенка, жодних таких списків не існує.

“Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності”, - поінформував речник українського МЗС.

Раніше на дебатах СДПН у Берліні Рольф Мютценіх, який перед вторгненням Росії закликав Україну вирішити конфлікт дипломатично і зараз це відстоює, публічно звинуватив українську владу у внесенні його до "списку терористів". Його заяву опублікувало видання "Die Welt".

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц змінив свою позицію щодо диктатора РФ Володимира Путіна. Мовляв, німецький політик прагне порозумітися з "фюрером".

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