Вночі дрони атакували один з найбільших російських НПЗ: там виникла масштабна пожежа

БпЛА атакували НПЗ у Ярославлі / © ТСН

Реклама

У ніч на 12 грудня безпілотники атакували НПЗ у російському місті Ярославль, що більш ніж за 700 кілометрів від державного кордону з Україною.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, над містом пролунала серія щонайменше з семи потужних вибухів. Перед атакою губернатор регіону Михайло Євраєв оголосив про «безпілотну небезпеку» в області.

Реклама

Після вибухів у мережі з’явилися фото та відео, на яких видно яскраву заграву над промисловою зоною та густий стовп диму. OSINT-аналітики та моніторингові канали повідомляють, що удару зазнало підприємство «Славнефть-ЯНОС» («Ярославнефтеоргсинтез»).

«Славнефть-ЯНОС» — один із п’яти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти щороку.

Завод має стратегічне значення для економіки та військової машини РФ, оскільки виробляє широкий спектр нафтопродуктів — від автомобільного бензину до реактивного палива та мастил.

Раніше повідомлялося, що у Росії Сизранський нафтопереробний завод припинив переробку нафти 5 грудня після того, як був пошкоджений ударом українського дрона.

Реклама

Ми раніше інформували, що Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, склад із дронами у Криму та інші військові об’єкти.