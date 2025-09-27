Дрони над військовими об’єктами Данії / © t.me/SJTF_Odesa

У ніч проти 27 вересня над кількома обʼєктами ЗС Данії були зафіксовані дрони.

Про це повідомило Міноборони країни, передає данське видання Ekstra Bladet.

Зокрема, відомо що дрони було помічено над авіабазою Каруп.

Авіабаза Каруп є найбільшим військовим робочим майданчиком Данії, де працює близько 3500 співробітників. Тут розміщені всі вертольоти Збройних сил Данії, служба контролю повітряного простору, льотна школа та безліч допоміжних служб.

Що передувало

Нагадаємо, російські дрони останнім часом все частіше можна побачити над країнами Альянсу.

Так, у Данії за останні кілька днів закривали аеропорти через загрозу безпілотників.

Міністр оборони Данії Троельс заявив, що повторна поява невідомих безпілотників над територією Данії, зокрема поблизу військових об’єктів — це гібридна атака.

Крім того, невідомі дрони помічені над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на північному сході Франції.