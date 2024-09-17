Вночі РФ випустила по Україні понад пів сотні "Шахедів": скільки дроні вдалось знищити

Вночі проти 17 вересня 2024 року армія Російської Федерації атакувала Україну 51 ударним безпілотником. В результаті протиповітряного бою збито 34 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, 12 БпЛА було локаційно втрачені у кількох регіонах України. Також два ворожі ударні безпілотники повернулись до РФ.

"Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях", - повідомили ПС,

Відомо, що цієї ночі окупанти атакували БпЛА з Курська та Приморсько-Ахтарська, що в РФ, а також з мису Чауда в тимчасово анексованому Криму.

Як повідомлялося, вночі росіяни здійснили масований авіаудар на Сумську область. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

Читайте також:

Масована атака дронів на Одесу! Є влучання і пошкодження!