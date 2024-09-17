Вночі РФ випустила по Україні понад пів сотні "Шахедів": скільки дроні вдалось знищити

У кількох регіонах працювала ППО.
Вночі проти 17 вересня 2024 року армія Російської Федерації атакувала Україну 51 ударним безпілотником. В результаті протиповітряного бою збито 34 дрони.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, 12 БпЛА було локаційно втрачені у кількох регіонах України. Також два ворожі ударні безпілотники повернулись до РФ.
"Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях", - повідомили ПС,
Відомо, що цієї ночі окупанти атакували БпЛА з Курська та Приморсько-Ахтарська, що в РФ, а також з мису Чауда в тимчасово анексованому Криму.
Як повідомлялося, вночі росіяни здійснили масований авіаудар на Сумську область. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.
Читайте також:
- Неочікувано: Зеленський назвав країну, яка збиває "Шахеди"
- ЗСУ мають нову стратегію операції в Курській області: деталі від Forbes
- Україна не може створити ефективні бойові підрозділи: в ISW повідомили чому