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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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2583
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"Фламінго" і БпЛА атакували РФ: потужні вибухи на заводах і НПЗ, пожежі та колапс в аеропортах (фото, відео)

Росія здригнулася від вибухів. Гучно було за сотні кілометрів від лінії фронту.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи / © Associated Press

Вночі проти 10 червня безпілотники знову атакували територію Російської Федерації. Країну-агресорку сколихнули потужні вибухи.

Що відомо про нову атаку на Росію, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зауважимо, що вночі для регіонів Уральського федерального округу запроваджували режим ракетної небезпеки. Мешканців просили «зберігати спокій і бути пильними».

Навідалися дрони і до Москви. Мер російської столиці Сергій Собянін інформував про нібито знищення близько десяти цілей, що летіли на місто.

Окрім того, цієї ночі у Росії знову запроваджували обмеження у аеропортах. Зокрема, в Іжевську, Пермі, Казані, Саратові, Самарі та Нижньму Новгороді.

Що відомо про вибухи

Зранку 10 червня радник міністра оборони України Сергій Стерненко, а також Телеграм-канали повідомили, що українські Сили оборони завдали ударів по «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах та Куйбишевському нафтопереробному заводі у Самарі.

З його слів, Чебоксари атакували FP-5 «Фламінго». У місті на заводі виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та системи керування для важкої техніки — від самохідної артилерії до ракетних комплексів «Іскандер». Його вже було атаковано у травні.

Атака на Чебоксари. Фото: Телеграм-канал ASTRA,

Атака на Чебоксари. Фото: Телеграм-канал ASTRA,

Водночас, наголосив представник Міноборони, Куйбишевський НПЗ розташований за понад 900 км від лінії фронту. Це один із найбільших підприємств у регіоні, що входить до «Роснєфті», виробляє понад 30 видів нафтопродуктів і має потужність близько 7 млн тонн на рік.

Куйбишевський НПЗ. Фото: Телеграм-канал ASTRA.

Куйбишевський НПЗ. Фото: Телеграм-канал ASTRA.

Водночас влада Володимирської області заявила про пожежі, що виникли після атаки БпЛА. Губернатор Олександр Авдєєв заявив про займання на двох об’єктах інфраструктури у Камешківському та Олександрівському округах.

Нагадаємо, вчора, 9 червня, Москву атакували дрони. Також загрозу атаки БпЛА було оголошено в Сочі. У низці російських аеропортів запроваджували обмеження на приймання та випуск літаків.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
2583
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