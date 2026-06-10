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"Фламінго" і БпЛА атакували РФ: потужні вибухи на заводах і НПЗ, пожежі та колапс в аеропортах (фото, відео)
Росія здригнулася від вибухів. Гучно було за сотні кілометрів від лінії фронту.
Вночі проти 10 червня безпілотники знову атакували територію Російської Федерації. Країну-агресорку сколихнули потужні вибухи.
Що відомо про нову атаку на Росію, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Зауважимо, що вночі для регіонів Уральського федерального округу запроваджували режим ракетної небезпеки. Мешканців просили «зберігати спокій і бути пильними».
Навідалися дрони і до Москви. Мер російської столиці Сергій Собянін інформував про нібито знищення близько десяти цілей, що летіли на місто.
Окрім того, цієї ночі у Росії знову запроваджували обмеження у аеропортах. Зокрема, в Іжевську, Пермі, Казані, Саратові, Самарі та Нижньму Новгороді.
Що відомо про вибухи
Зранку 10 червня радник міністра оборони України Сергій Стерненко, а також Телеграм-канали повідомили, що українські Сили оборони завдали ударів по «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах та Куйбишевському нафтопереробному заводі у Самарі.
З його слів, Чебоксари атакували FP-5 «Фламінго». У місті на заводі виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та системи керування для важкої техніки — від самохідної артилерії до ракетних комплексів «Іскандер». Його вже було атаковано у травні.
Водночас, наголосив представник Міноборони, Куйбишевський НПЗ розташований за понад 900 км від лінії фронту. Це один із найбільших підприємств у регіоні, що входить до «Роснєфті», виробляє понад 30 видів нафтопродуктів і має потужність близько 7 млн тонн на рік.
Водночас влада Володимирської області заявила про пожежі, що виникли після атаки БпЛА. Губернатор Олександр Авдєєв заявив про займання на двох об’єктах інфраструктури у Камешківському та Олександрівському округах.
Нагадаємо, вчора, 9 червня, Москву атакували дрони. Також загрозу атаки БпЛА було оголошено в Сочі. У низці російських аеропортів запроваджували обмеження на приймання та випуск літаків.