Вночі російська армія масовано атакувала Україну: Польща відреагувала

Авіація Польщі. / © ТСН.ua

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Вночі проти понеділка, 21 липня, сусідня Польща підняла авіацію через удари Російської Федерації по Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі Х.

“Вночі далекобійні літаки Російської Федерації вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. У відповідь на цю агресивну активність та з урахуванням безпеки Польщі було негайно розпочато всі процедури, спрямовані на посилення захисту польського повітряного простору”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності. Польські та військові сили союзників стежать за ситуацію та, за необхідності, готові до реагування, наголосили у Командуванні.

Військові зауважують, що всі ці заходи спрямовані на безпеку на територіях, що межують з Україною.

Нагадаємо, цієї ночі Росія здійснила черговий ракетно-дроновий удар по Україні. Військові повідомляли про пуски ракет «Клібр» з акваторії Чорного моря, а також - Х-101 бортами Ту-95МС з території Пензенської області РФ.

Цієї ночі росіяни масовано вдарили по Прикарпатті. Наслідки фіксують і в Івано-Франківську, і в населених пунктах області. Окрім того, під ударом були Київ та область, а також Харків.

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Дата публікації 12:18, 10.07.25 Кількість переглядів 52 Вцілілі кияни не стримують емоцій після пекельної ночі вибухів!