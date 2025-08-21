Вночі російська армія масовано атакувала Україну: Польща відреагувала

Польська авіація. / © Associated Press

Вночі проти четверга, 21 серпня, сусідня Польща підіймала свою авіацію через російську комбіновану атаку на Україну.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

Польські військові наголосили, що у зв'язку з дальніми авіаударами Росії по Україні були задіяні всі необхідні процедури.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних Сил мобілізувало всі наявні сили та ресурси. Пари винищувачів, що перебувають на чергуванні, вилетіли в повітря, а системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в режим підвищеної бойової готовності", – зазначило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польські військові наголосили, що вжиті заходи спрямовані на убезпечення території Польщі та її громадян.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія масовано атакувала Україну дронами і ракетами. Зокрема, комбінований удар було здійснено по Львову. Через “прильоти” у місті загинула щонайменше одна людина, є потерпілі.

Також Росія атакувала крилатими ракетами Закарпаття. Окупанти завдали ударів крилатими ракетами по одному з підприємств на Мукачівщині. Понад десять осіб травмовано.

Окрім того, гучно було на Волині, у Київській та Чернігівській областях, у Запоріжжі тощо.