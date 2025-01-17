Вночі російський дрон залетів до Румунії: як відреагували в Бухаресті

Про інцидент з російським дроном було повідомлено НАТО.

Цієї ночі сусідня Румунія підіймала винищувачі F-16 через атаку російських дронів на Одеську область. Один з безпілотників міг впасти на румунському березі.

Про це повідомляє видання Digi24.

Зазначається, що близько 01:45 для мешканців румунських селищ над Дунаєм було оголошено повітряну тривогу. В той час на українському березі річки лунали вибухи через атаку РФ. Згодом румунське Міноборони повідомило, що їхні військові підіймали два винищувачі F-16 у повітря. Літаки пробули у небі близько двох годин.

Окрім цього, у міністерстві заявили, що в районі селища Плауру, яке розташоване навпроти українського Ізмаїла, виявили місце "можливого падіння безпілотника". Наразі там працюють фахівці, які збирають докази для подальшого розслідування. Про ситуацію було повідомлено структури НАТО.

"Міністерство національної оборони надсилає рішучий сигнал осуду цих атак, здійснюваних РФ проти цивільних цілей в Україні та елементів інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права", — заявили у Міноборони Румунії.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія вдарила по Україні БпЛА і балістикою. Сили ППО знищили 33 дрони. Крім того, за інформацією українських Повітряних сил, один БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.

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