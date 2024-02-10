Вночі Румунія підіймала винищувачі F-16 через атаку дронів на Одеську область

Вночі проти 10 лютого Румунія підняла у повітря винищувачі F-16 під час атаки російських безпілотників в Одеській області. Крім того, було оголошено попередження для населення прикордонних населених пунктів.

Про це повідомило румунське Міністерство національної оборони.

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії оголосила тривогу в повітах Тулча і Галац, які межують з Одещиною. Жителям повітів до 01:00 за місцевим часом розіслали сповіщення RO-Alert, яке тривало до майже 03:00. Втім, повітряна тривога повторилась о 05:00 і тривала до 06:20.

Зазначається, що військово-повітряної бази Фетешті в обох випадках піднімали літаки F-16 Військово-повітряних сил Туреччини "для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації".

У Міноборони Румунії наголошують, що під час тривог не зафіксували жодного порушення повітряного простору країни. Втім, про всяк випадок додатково перевіряють місцевість у Тулчі.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - наголосило румунське відомство.

Нагадаємо, 7 лютого під час масованого обстрілу України російська ракета летіла в напрямку Польщі. Країна та її союзники підняли в небо свою авіацію. Польщею був задіяний військовий протокол щодо захисту неба.

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