Вночі та зранку жителі РФ чули потужні вибухи: які міста атакували безпілотники

У ніч на 4 грудня у Рязані прогриміли вибухи у районі Дягілєво. Там розташована військова авіабаза армії РФ.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що силами ППО над територією Рязанської області збито 3 безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає.

"За ніч засобами ППО перехоплено та знищено 24 українські безпілотники. Шість БПЛА знищено над територією Ростовської області, п'ять – над Брянською, чотири – над Білгородською, три – над Рязанською, один – над Астраханською, п'ять – над Краснодарським краєм", – зазначили у відомстві.

Зранку 4 грудня у Міноборони РФ повідомили про знищення ще 11 українських безпілотників: 6 над Ростовською областю, 2 – над Курською, по одному над Брянською, Рязанською та Калузькою областями.

Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів. Буцімто ППО працювала над 4 регіонами й анексованим Кримом.

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