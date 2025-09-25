ТСН у соціальних мережах

Вночі у Данії невідомі БпЛА літали поблизу військових об'єктів: деталі

Наразі невідомо, чи це були коптери, чи безпілотники літакового типу.

Російські БпЛА в Данії.

Російські БпЛА в Данії.

Минулого вечора та цієї ночі над Данією помітили невідомі безпілотники. Вони літали біля аеропорту Ольборга - у районі розташування військових об’єктів.

Про це повідомляє TV2

Зазначається, що біля летовища розташована база ВПС – основне місце розміщення транспортників C-130 Hercules та CL-604 Challenger. Також поруч – база елітного підрозділу данських ССО Jægerkorps.

Також БпЛА фіксували в районі міста Скридструп у Південній Ютландії. Там розташована база, де здійснюється технічне обслуговування данських винищувачів F-16.

Відомо, що на одну годину закривали аеропорт Біллунда. Поліція отримала сповіщення о 4:20 ранку, але присутність безпілотників не підтвердилася і летовище досить відновило роботу.

:У поліції Центральної та Західної Ютландії повідомили, що присутність дрона підтвердили також у Хольстебро, де базується драгунський полк Ютландії, що має  бронетанковий батальйон. БпЛА літав там близько 3:30.

Наразі невідомо, чи це були коптери, чи безпілотники літакового типу.

Як повідомлялося, цієї ночі в Данії закрили аеропорт через дрони. Призупиняло роботу летовище міста Ольборг, що на півночі країни.

Також пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. 

