Вночі у Данії невідомі БпЛА літали поблизу військових об'єктів: деталі

Російські БпЛА в Данії.

Минулого вечора та цієї ночі над Данією помітили невідомі безпілотники. Вони літали біля аеропорту Ольборга - у районі розташування військових об’єктів.

Про це повідомляє TV2

Зазначається, що біля летовища розташована база ВПС – основне місце розміщення транспортників C-130 Hercules та CL-604 Challenger. Також поруч – база елітного підрозділу данських ССО Jægerkorps.

Також БпЛА фіксували в районі міста Скридструп у Південній Ютландії. Там розташована база, де здійснюється технічне обслуговування данських винищувачів F-16.

Відомо, що на одну годину закривали аеропорт Біллунда. Поліція отримала сповіщення о 4:20 ранку, але присутність безпілотників не підтвердилася і летовище досить відновило роботу.

:У поліції Центральної та Західної Ютландії повідомили, що присутність дрона підтвердили також у Хольстебро, де базується драгунський полк Ютландії, що має бронетанковий батальйон. БпЛА літав там близько 3:30.

Наразі невідомо, чи це були коптери, чи безпілотники літакового типу.

Також пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло.