Вночі у Данії невідомі БпЛА літали поблизу військових об'єктів: деталі
Наразі невідомо, чи це були коптери, чи безпілотники літакового типу.
Минулого вечора та цієї ночі над Данією помітили невідомі безпілотники. Вони літали біля аеропорту Ольборга - у районі розташування військових об’єктів.
Про це повідомляє TV2
Зазначається, що біля летовища розташована база ВПС – основне місце розміщення транспортників C-130 Hercules та CL-604 Challenger. Також поруч – база елітного підрозділу данських ССО Jægerkorps.
Також БпЛА фіксували в районі міста Скридструп у Південній Ютландії. Там розташована база, де здійснюється технічне обслуговування данських винищувачів F-16.
Відомо, що на одну годину закривали аеропорт Біллунда. Поліція отримала сповіщення о 4:20 ранку, але присутність безпілотників не підтвердилася і летовище досить відновило роботу.
:У поліції Центральної та Західної Ютландії повідомили, що присутність дрона підтвердили також у Хольстебро, де базується драгунський полк Ютландії, що має бронетанковий батальйон. БпЛА літав там близько 3:30.
Як повідомлялося, цієї ночі в Данії закрили аеропорт через дрони. Призупиняло роботу летовище міста Ольборг, що на півночі країни.
Також пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло.