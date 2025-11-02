Вночі українські дрони уразили 5 підстанцій РФ: деталі

БпЛА України / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Українські дрони уразили 5 підстанцій на території РФ. Сукупна потужність складає 5066 мегавольт-ампер.

Про це повідомляє командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Це — спільна операція із ССО.

«Хробаки, памʼятаємо: „світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно“. Блекаут — то не страшно», — іронічно зазначається у повідомленні.

Завдання виконав Перший окремий Центр Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС).

«Гарно попрацювали інші сили глибинного ураження по болотяних наливайках та інших страт.обʼєктах, про що шириться мережею і оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ», — наголосив «Мадяр».

Як додається, бензин у росіян стає дефіцитним, а газ та нафта — швидкоспаленими.

Нагадаємо, дрони вдарили по Краснодарському краю РФ.

Так, вночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Деталі ураження з’ясовуються.