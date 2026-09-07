Середземне море / © pexels.com

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Середньодобова температура Середземного моря 13 серпня сягнула 28,54°C, оновивши історичний максимум від початку спостережень у 1940 році. Така кліматична аномалія суттєво впливає на прибережні екосистеми та підвищує вологість повітря.

Про це пише Euronews.

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У Державному метеорологічному агентстві Іспанії (Aemet) звернули увагу, що майже протягом усього серпня температура моря щодня встановлювала нові рекорди, практично не демонструючи зниження.

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Аномально висока температура у Середземному морі

Перші ознаки рекордного прогрівання з’явилися ще наприкінці червня. Тоді Aemet попередило, що температура води в Середземному морі вже відповідала значенням, характерним радше для другої половини серпня — періоду, коли море зазвичай досягає максимального прогрівання.

На початку літа вода була приблизно на 2,6°C теплішою за норму. У результаті вже в червні температура перевищила середні значення, які зазвичай фіксують у середині серпня. В Aemet назвали таку аномалію винятковою.

Потепління океанів спостерігається не лише в Середземномор’ї. У липні 2026 року середня температура поверхні світового океану досягла найвищого рівня за всю історію спостережень — близько 21°C у широтному поясі від 60° північної до 60° південної широти.

У Середземноморському басейні рекордно теплим липень став для 27% акваторії порівняно з даними від 1993 року. Ще близько 70% поверхні моря увійшли до четвірки найтепліших липневих періодів за весь час спостережень. Це свідчить, що аномальну температуру не можна пояснити лише кількома окремими ділянками моря.

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Зв’язок температури Середземного моря зі спекою на суші

Водночас рекордно високу температуру Середземного моря не варто вважати безпосередньою причиною спеки на суходолі, адже на стан атмосфери одночасно впливає велика кількість чинників.

Однак настільки тепла вода здатна змінювати погодні умови на узбережжі. Середземне море віддає накопичене тепло повільніше, ніж суша, тому його аномальне прогрівання може перешкоджати нічному охолодженню, збільшувати вологість повітря та спричиняти вищі температури вночі у прибережних районах.

Висока кількість теплової енергії, що накопичилася в морі, створює додаткове навантаження і на морські екосистеми. Тривалі хвилі морської спеки можуть серйозно впливати на організми, які пристосовані до конкретного температурного діапазону. Це здатне спричиняти зміщення ареалів різних видів, збільшення смертності та порушення роботи цілих прибережних екосистем.

Нагадаємо, глобальна температура океану сягнула рекордних 21,1 °C, що свідчить про розвиток потужного Супер Ель-Ніньйо на тлі антропогенної зміни клімату. Природний цикл Ель-Ніньйо послаблює пасати, через що гаряча вода накопичується біля поверхні, підвищуючи загальну температуру планети та спричиняючи аномальну спеку й екстремальні погодні умови в усьому світі. Науковці застерігають, що найгірші наслідки цього явища ще попереду.

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