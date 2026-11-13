Вода піднялася менш ніж за годину: в Італії вирують шторми, люди опинились у пастці

Повінь в Італії / Архівне фото / © Reuters

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Італія потерпає від негоди, яка принесла сильні дощі, вітер із поривами до 90 км/год, підтоплення та зсуви. Найскладніша ситуація склалася в Лігурії та Тоскані. Рятувальники отримують сотні викликів, а частину мешканців довелося терміново евакуювати.

Про це повідомляє ANSA.

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Працівників фабрики вивозили на човнах, літні люди опинилися в затопленому авто

Одним із найскладніших епізодів стала евакуація працівників промислової зони Станьйоні в Ла-Спеції. Через стрімке затоплення будівель люди не могли самостійно залишити підприємства. За інформацією La Repubblica, на заводі EMI вода менш ніж за годину затопила подвір’я та перший поверх, заблокувавши 52 працівників. Пожежники вивозили їх на гумових човнах. Загалом у цьому промисловому районі рятувальники евакуювали близько 60 людей із підтоплених будівель.

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ANSA розповідає й іншу драматичну історію, яка сталася неподалік міської в’язниці. Літні люди опинилися заблокованими в автомобілі, який зупинився через пробите колесо. Вода піднялася приблизно до половини машини, а двері неможливо було відчинити. Співробітники пенітенціарної поліції близько години допомагали людям вибратися, після чого замінили пошкоджене колесо й відвезли їх додому.

За інформацією Askanews, у Вентімільї раптовий підйом води в річці Роя заскочив людей, які облаштували тимчасовий табір під залізничним мостом. Рятувальники спочатку вивели з-під двох прольотів 14 осіб, а під час повторного обстеження знайшли ще п’ятьох. Загалом із небезпечної зони врятували 19 людей.

Серед епізодів цієї рятувальної операції — порятунок чоловіка, який опинився на невеликому острівці посеред русла річки у власному наметі. Як пише Imperiapost, йому вдалося подати сигнал про допомогу. Пожежники дісталися до нього водою, а для евакуації інших людей тимчасово зупиняли рух поїздів.

Зсуви руйнують будівлі, людей евакуюють із домівок

У Ла-Спеції через тривалі дощі обвалилася частина підпірної стіни завдовжки близько 20 метрів. Тонни землі та багнюки зірвалися на паркувальне місце й накрили припарковані автомобілі. Спочатку рятувальники побоювалися, що під завалом можуть бути люди, тому територію перевіряли кінологічні групи. За даними видання, пошуки не виявили постраждалих, однак із двох будинків над зсувом евакуювали понад 20 мешканців.

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У провінції Генуя, в муніципалітеті Карраско, через загрозу великого зсуву вночі евакуювали цілий житловий будинок. Десятьом людям довелося залишити домівки. Частина з них знайшла прихисток у родичів, а інших розмістили в залі місцевої бібліотеки, де облаштували місця для ночівлі з розкладачками та ковдрами. В іншому районі зсув заблокував близько 20 людей, відрізавши їх від решти території.

На затоплення річки Метавро відреагували й рятувальники в провінції Пезаро-і-Урбіно. В Урбанії одна людина опинилася заблокованою у власному будинку: вода підступила до входу й не давала відчинити двері. Пожежники змогли дістатися до помешкання та врятувати мешканця. У регіоні також затопило гаражі, а зсуви пошкодили дороги.

За прогнозами, негода в Італії має тривати щонайменше до суботи. Зараз рятувальні служби продовжують відкачувати воду з будинків, підвалів і підприємств.

Руйнівні повені та дивовижні порятунки — останні новини

Восени масштабна повінь знову накрила Непал. Після зсуву ґрунту річка Будхі-Гандакі вийшла з берегів і затопила території нижче за течією. Потік знищив близько десяти будинків, два підвісні мости та автомобільну переправу. Рятувальники вивели з небезпечних зон 49 людей, ще п’ятеро зникли безвісти.

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Місяцем раніше, після катастрофічної повені на кордоні Непалу й Тибету, рятувальники продовжували пошуки людей у затоплених спорудах. Через дев’ять днів після стихії двох працівників витягли з тунелю гідроелектростанції на глибині 170 метрів під землею. Один із чоловіків розповів, що перед тим, як самому опинитися в пастці, намагався вивести з небезпечної зони інших людей.

Ще одна історія порятунку в Непалі вразила навіть досвідчених рятувальників. Через десять днів після повені 30-річну жінку знайшли під руїнами її власного будинку. Споруду знесло з фундаменту потоком води, але жінка вижила у вузькій повітряній кишені серед багнюки. Під час пошуків рятувальники почули її крик й 45 хвилин пробиралися крізь завали.

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