"Вода почервоніла від крові": американка пережила жахливий напад акули

Акула ледве не відкусила дівчині руку.

На 19-річну дівчину Софію Скроггі з американського міста Бока-Ратон, штат Флорида, напала акула і ледве не відкусила їй руку під час сімейної подорожі на Багами.

Про це повідомляє Daily Star.

Американка відпочивала з родичами на Багамах. Одного разу вони разом з молодшою сестрою Олівією стрибнули у воду, щоб зловити довгоперого губана за допомогою списа. Однак вони зіткнулися з акулами.

"Я тримала рибу. Наступне, що я пам'ятаю, це як акула стрибнула мені в обличчя, і мене охопила паніка. А потім я побачила, як вода почервоніла від моєї крові", - розповіла Софія.

Молодша сестра дівчини вдарила хижака по носу, як їх вчив батько, і тоді акула розтиснула щелепи і відпустила Софію. Вона відразу почала кричати. Старша сестра постраждалої, Ніколь, затягла її до човна і перев'язала рану рушником.

За годину американку доправили до місцевої лікарні - акула розірвала їй п'ять сухожиль. Лікарі також знайшли фрагмент зуба хижака, який застряг в безіменному пальці дівчини.

Нагадаємо, на Північному острові Нової Зеландії акула напала на 19-річну дівчину. Потерпіла отримала травми, несумісні із життям, і вона померла на місці.

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