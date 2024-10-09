Вода затопила піщані дюни після рясного дощу в пустелі Сахара: з'явилися фото

Місцеві мешканці кажуть, що таких рясних злив не було у пустелі пів століття.

Сильні зливи залишили блакитні лагуни води серед пальм і піщаних дюн пустелі Сахара, живлячи деякі з її найпосушливіших регіонів більшою кількістю води, ніж вони бачили за десятиліття.

Про це повідомляє APnews.

Південно-східна пустеля Марокко є одним з найпосушливыших місць у світі, і наприкінці літа тут рідко бувають дощі.

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Уряд Марокко заявив, що кількість опадів у вересні за два дні перевищила середні річні показники у кількох регіонах, де випадає менше 250 міліметрів на рік, включаючи Тату, одну з найбільш постраждалих областей. У Тагуніте, селі приблизно за 450 кілометрів на південь від столиці Рабат, за 24 години було зафіксовано понад 100 міліметрів.

Сильні зливи залишили озера чудернацької форми.

Озера чудернацької форми, південно-східне Марокко, 2 жовтня 2024 року / Фото: Associated Press

Супутники NASA показали, як вода надходить, щоб заповнити озеро Ірікі, відоме дно озера між Загорою та Татою, яке було сухим протягом 50 років.

У пустельних населених пунктах, які відвідують туристи, позашляховики їздили по калюжах, а жителі з благоговінням оглядали це місце.

Позашляховик перевозить туристів піщаними дюнами біля озера у місті Мерзуга, південно-східне Марокко, 2 жовтня 2024 року / Фото: Associated Press

"Пройшло від 30 до 50 років з тих пір, як у нас випало стільки дощу за такий короткий проміжок часу", — сказав Хусін Юабеб з Генерального управління метеорології Марокко.

Такі дощі, які метеорологи називають екстратропічним штормом, можуть змінити хід погоди в регіоні у найближчі місяці та роки, оскільки повітря утримує більше вологи, викликаючи більше випаровування та більше штормів, зазнчив Юабеб.

Оазис відображається в озері, південно-східне Марокко, 2 жовтня 2024 року / Фото: Associated Press

Шість років поспіль посуха створювала проблеми для більшої частини Марокко, змушуючи міста та села раціонально використовувати воду.

Пальми відображаються в озері, що утворилося внаслідок сильних дощів, південно-східне Марокко, 2 жовтня 2024 року / Фото: Associated Press

Велика кількість опадів, швидше за все, допоможе наповнити великі підземні водоносні горизонти під пустелею, які використовуються для забезпечення водою пустельних громад. Водосховища регіону поповнювалися рекордними темпами протягом вересня.

Однак незрозуміло, наскільки вересневі дощі допоможуть зменшити посуху.

Південно-східне Марокко, 2 жовтня 2024 року / Фото: Associated Press

Вода, що протікає крізь піски й оазиси, призвела до загибелі понад 20 осіб у Марокко й Алжирі та завдала шкоди врожаю фермерів, що змусило уряд виділити кошти на екстрену допомогу.

Південно-східне Марокко, 2 жовтня 2024 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, метеорологиня, кліматологиня, фахівчиня в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди Вазіра Мартазінова пояснила, чому Україну накриває піском з Сахари.

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