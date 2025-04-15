«Водять нас за носа»: Трамп пригрозив Ірану за затягування переговорів щодо ядерної угоди

Дональд Трамп погрожує Ірану / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран затягує з переговорами щодо ядерної угоди і якщо Тегеран буде продовжувати це робити, то відповіддю буде удар по військових обʼєктах.

Про це інформує Reuters.

"Іран досить близький до того, щоб мати ядерну зброю, тому переговори повинні йти швидко. І якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, ми це зробимо", - заявив Трамп.

Реклама

Під час спілкування з журналістами він заявив, що Іран затягує процес і "водить нас за носа", адже наступний раунд переговорів щодо ядерної програми запланований лише на суботу, що на думку Трампа, дуже пізно.

Крім того, президент США заявив, що Іран повинен відмовитися від ідеї володіти ядерною зброєю, бо це неприпустимо.

На питання про те, чи планують США військовий удар по Ірану у разі проблем з ядерною угодою, Трамп відповів ствердно.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що прагне процвітання Ірану, однак, за його словами, Сполучені Штати не дозволять, щоби ця країна мала ядерну зброю.

Ми раніше інформували, що міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що якщо Іран не дійде до угоди щодо ядерної програми, то проти Тегерана посилять санкції.