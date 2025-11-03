- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 442
- Час на прочитання
- 1 хв
Водій автобуса виїхав на зустрічну смугу: понад 20 загиблих (фото)
Під час зіткнення на трасі загинули водії, жінки та діти.
В Індії сталася жахлива ДТП — під час зіткнення транспортних засобів загинули 24 особи.
Про це повідомляє Hindustan Times.
ДТП сталося в районі Ранг Редді штату Телангана. Співробітники правоохоронних органів розповіли, що фура з гравієм виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автобус, який прямував від Тандура до Хайдарабаду.
Очевидці повідомили, що більшу частину пасажирів накрило щебенем. Серед загиблих — обидва водії, кілька жінок та немовля.
Нагадаємо, на півдні Індії загорівся пасажирський автобус, після того, як в нього врізався мотоцикл. Внаслідок пожежі загинуло щонайменше 25 людей.