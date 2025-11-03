ТСН у соціальних мережах

442
1 хв

Водій автобуса виїхав на зустрічну смугу: понад 20 загиблих (фото)

Під час зіткнення на трасі загинули водії, жінки та діти.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії / © Associated Press

В Індії сталася жахлива ДТП — під час зіткнення транспортних засобів загинули 24 особи.

Про це повідомляє Hindustan Times.

ДТП сталося в районі Ранг Редді штату Телангана. Співробітники правоохоронних органів розповіли, що фура з гравієм виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автобус, який прямував від Тандура до Хайдарабаду.

На місці аварії / © Associated Press

На місці аварії / © Associated Press

Очевидці повідомили, що більшу частину пасажирів накрило щебенем. Серед загиблих — обидва водії, кілька жінок та немовля.

Нагадаємо, на півдні Індії загорівся пасажирський автобус, після того, як в нього врізався мотоцикл. Внаслідок пожежі загинуло щонайменше 25 людей.

442
