Водій ледь не отримав штраф через собаку: деталі інциденту та реакція поліції

Чоловік кермує автівкою з собакою на руках. Фото: поліція Девону та Корнуоллу

Реклама

У Великій Британії камера зі штучним інтелектом, встановлена поліцією Девону для виявлення небезпечної поведінки водіїв, зафіксувала незвичне порушення: чоловік вів авто однією рукою, натомість другою притискав до себе собаку. Знімок одразу привернув увагу правоохоронців, які наголосили — таке кермування становить серйозну загрозу на дорозі.

ПРо це повідомило видання The Independent.

Одну з мобільних камер, розташовану на трасі A361 у Барнстейплі, поліція вже жартома назвала «детективом із домашніх тварин». Саме вона зняла водія, який обіймав свого улюбленця, тримаючи лише одну руку на кермі. Хоча формального порушення правил у цьому не виявили, правоохоронці винесли попередження та оприлюднили фото на Facebook, підкресливши її небезпечність.

Реклама

У поліції пояснили, що подібна поведінка може призвести до втрати контролю над авто, а реакція собаки — бути непередбачуваною. Там також закликали забезпечувати тваринам надійну фіксацію.

У поліції також пояснили принцип роботи системи: штучний інтелект лише визначає потенційне правопорушення та фіксує зображення. Після цього матеріали переглядає оператор, який і вирішує, чи достатньо доказів для подальших дій. Лише після підтвердження порушення надсилається офіційне повідомлення.

Команда з безпеки дорожнього руху Девону та Корнуоллу у коментарі для The Independent зазначила, що не може детально коментувати конкретний випадок через триваюче розслідування.

За даними Міністерства транспорту Великої Британії, протягом п’яти років до 2023 року 40% пасажирів на задніх сидіннях, які загинули в ДТП, не були пристебнуті ременями безпеки. Водночас опитування RAC за 2023 рік показало, що 23% британських водіїв називають незаконне використання мобільного телефону найбільшою проблемою на дорогах. Того ж року у Великій Британії до відповідальності за користування телефоном за кермом притягнули 15 300 водіїв.

Реклама

Нагадаємо, у країнах Європейського Союзу, зокрема в Греції, запрацював пілотний проєкт із використанням AI-камер, і його перші результати виявилися показовими — за лічені дні водії отримали тисячі штрафів.