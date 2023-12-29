Водій на 6 днів застряг у машині після страшної ДТП: як він виживав (фото)

У США чоловік на шість днів застряг у машині після страшної аварії.

Про це пише AP.

27-річний Метью Ром потрапив у ДТП, злетівши донизу перед мостом. Його пікап декілька разів перевернувся та застряг біля річки. Водій отримав серйозні травми та не міг вибратися із заблокованого авто. Його телефон закотився і тому він не міг викликати допомогу.

Водій на 6 днів застряг у машині після ДТП / Фото: apnews.com

На щастя, через шість днів його виявили двоє рибалок. Чоловіки, які шукали місце для риболовлі, помітили машину та зазирнули всередину. Спершу вони подумали, що чоловік загинув.

"Вони торкнулися тіла і чоловік повернув голову і почав говорити з ними", - розповіли правоохоронці.

Водій на 6 днів застряг у машині після ДТП / Фото: apnews.com

Рятувальники дістали його знесиленого з машини і доправили до лікарні гелікоптером. За даними поліції, Метью вижив завдяки тому, що пив дощову воду.

Нагадаємо, чоловік, якому дружина відрізала пеніс за зраду із племінницею, пробачив їй. Він вперше прокоментував моторошний інцидент.

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