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Водій не впорався з керуванням: у Туреччині через снігопад перекинувся автобус, десятки постраждалих

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Водій не впорався з керуванням: у Туреччині через снігопад перекинувся автобус, десятки постраждалих

Фото: haberturk.com

На момент аварії в автобусі перебувало 40 пасажирів.

У турецькій провінції Афьонкарахісар, що в центральній частині країни, внаслідок втрати водієм керування через снігопад, перекинувся пасажирський автобус. В аварії постраждала 21 особа. 

Про це повідомляє Haber Türk.

"Аварія сталася в районі населеного пункту Пинаркая на трасі Афьонкарахісар-Конья... 21 людина з числа пасажирів отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією водій не впорався з керуванням через сильний снігопад, автобус врізався у дорожнє загородження та перекинувся. На момент аварії в автобусі перебувало 40 пасажирів.

Постраждалих каретами швидкої було доправлено до місцевих лікарень.

Нагадаємо:

Щонайменше восьмеро людей загинули, а 15 отримали травми через жахливу аварію у Мексиці. На південному сході країни туристичний автобус не розминувся із тягачем. В його салоні було 39 пасажирів - це здебільшого іноземці. Від сильного удару автобус кілька разів перекинувся, аж поки не застряг у кущах.

Через ДТП у Мексиці загинули вісім людей | Новини світу

Через ДТП у Мексиці загинули вісім людей | Новини світу

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