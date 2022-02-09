Водій не впорався з керуванням: у Туреччині через снігопад перекинувся автобус, десятки постраждалих

Водій не впорався з керуванням: у Туреччині через снігопад перекинувся автобус, десятки постраждалих

На момент аварії в автобусі перебувало 40 пасажирів.

У турецькій провінції Афьонкарахісар, що в центральній частині країни, внаслідок втрати водієм керування через снігопад, перекинувся пасажирський автобус. В аварії постраждала 21 особа.

Про це повідомляє Haber Türk.

"Аварія сталася в районі населеного пункту Пинаркая на трасі Афьонкарахісар-Конья... 21 людина з числа пасажирів отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією водій не впорався з керуванням через сильний снігопад, автобус врізався у дорожнє загородження та перекинувся. На момент аварії в автобусі перебувало 40 пасажирів.