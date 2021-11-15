Водій таксі зачинив терориста в автівці та врятував перехожих від вибуху: подробиці підриву у Ліверпулі (фото)

Водій таксі зачинив терориста в автівці та врятував перехожих від вибуху: подробиці підриву у Ліверпулі (фото)

Водій таксі замкнув у авто пасажира з вибуховим пристроєм.

У британському Ліверпулі біля клініки акушерства та гінекології стався підрив автомобіля. У результаті вибуху автомобіля, попередньо, таксі загинула людина, ще одна - постраждала.

Про це пишуть The ​​Sun, Daily Mail та The Guardian.

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Відомо, що вибух стався 14 листопада біля центрального входу до лікарні і неподалік від Ліверпульського собору, де відбувалася недільна акція пам’яті. Полум’я швидко поширилося, охопивши таксі вогнем.

"На жаль, ми можемо підтвердити, що одна людина померла, а інша була госпіталізована до ​ лікарні, де їй надають допомогу з травмами, які, на щастя, не загрожують життю", - повідомили в поліції Мерсісайда.

Поліція затримала трьох чоловіків у межах закону про протидію тероризму, хоча офіційно британські силові структури не кваліфікували те, що сталося, як теракт. Заарештованим 29, 26 та 21 років.

Ліверпульська жіноча лікарня коментуючи інцидент, заявила, що доступ до відвідувань був обмежений "до подальших повідомлень", а пацієнтів перенаправляли до інших лікарень, "де це було можливо".

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Пані мер Ліверпуля Джоан Андерсон назвала інцидент "тривожним і таким, що засмучує", подякувавши екстреним службам за швидке реагування.

За інформацією The ​​Sun і The Guardian, начебто водій таксі зміг запобігти численним жертвам. Попередньо, Дейв Перрі приїхав на виклик, однак зауважив, що до одягу клієнта прилаштована лампочка, а сам пасажир щось робив із нею, перш ніж сісти до автівки.

Спершу клієнт хотів поїхати до собору, але через затор він попросив висадити його біля будівлі жіночої лікарні. Дейв Перрі, помітивши дивну поведінку клієнта, вистрибнув з авто і замкнув двері, залишивши всередині пасажира, який мав вибуховий пристрій. У цей момент зловмисник начебто і привів у дію вибухівку.

Попередньо, сам він загинув на місці. Водія госпіталізували з травмами та опіками.

A car exploded in front of a Liverpool hospital.



Bomb squad called to #Liverpool Women’s hospital with huge police response after 'explosion'.

Please avoid the area. pic.twitter.com/E7POwtfsdL — Terror Alarm (@terror_alarm) November 14, 2021

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