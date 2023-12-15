Водій вантажівки, який знайшов зниклого 6 років тому хлопчика, вперше поділився про їхню розмову

Водій вантажівки, який врятував зниклого британця Алекса Бетті, вперше розповів про розмову з хлопцем.

Про це пише Mirror.

Фаб'єн Аксідіні підібрав юнака, який втік з "духовної громади" біля підніжжя Піренеї у Франції. Алекс, який зник безвісти шість років тому, зізнався французькому водієві: "Моя матір викрала мене, коли мені було 12 років".

Подробиці зникнення 17-річного Бетті з'явилися 14 грудня увечері. Фаб'єн, студент-хіропрактик із Тулузи, який підробляє доставкою ліків на вантажівці, сказав, що помітив англійського підлітка 13 грудня. Він розповів La Depeche: "Він йшов, поки дощ лив важкими краплями. Коли я проїжджав повз нього вдруге, я вирішив запропонувати висадити його де-небудь. Він був досить високим і білявим, одягненим у чорні джинси, білий светр і з рюкзаком. Він також ніс скейтборд під пахвою і ліхтарик для освітлення, його поведінка додала мені впевненості".

Фаб'єн Аксідіні / Фото: ITV

Водій додав, що у перші декілька хвилин хлопець здавався йому трохи сором'язливим. Вони намагалися говорити французькою, але Фаб'єн помітив, що він не опанував мову. Тому чоловік вирішив спілкуватися англійською.

"Коли я спитав, як його звуть, він заявив, що він Зак, а потім ми продовжили балакати. Ми розмовляли понад три години! Дуже швидко він назвав мені своє справжнє ім’я – Алекс Бетті – перш ніж розповісти мені свою історію. Він сказав, що матір викрала його, коли йому було 12 років. Відтоді він жив в Іспанії в розкішному будинку, де мешкало близько десяти осіб. Він прибув до Франції приблизно 2021 року. Минулими вихідними він вирішив втекти. Він йшов горами понад чотири дні! Він жив зі своєю матір'ю в духовній громаді, далеко від нормального життя. Алекс сказав мені, що його матір була трохи божевільною, але вона ніколи не садила його до "в'язниці". Він міг піти, коли хотів. Він не відчував до неї ворожості, але дуже хотів знайти свою бабусю. Він сумував за своїми близькими".

Алекс Бетті / Фото: PA

Алекс сказав, що не знає точно, де він жив у Франції, за винятком того, що це було "в горах між Арьєжем та Одом". Аксідіні продовжив: "Він хотів пити, бо йшов уже декілька днів, тому я дав йому трохи води. Коли він пояснив мені свою ситуацію, я дав йому свій телефон, тому що він ніколи не мав засобів зв'язку. Він надіслав повідомлення бабусі з мого Facebook. На жаль, вона не відповіла. Спочатку Алекс хотів поїхати до великого міста, щоб знайти допомогу та піти до посольства. Але, зрештою, я пояснив йому, що жандарми можуть його заарештувати".

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Оператор поліції порадив Алексу поїхати до міста Ревель: "Коли він прибув, Алекс мав дуже втомлений вигляд. Він ліг на землю. Після цього жандарми допитали нас. Вони намагалися з'ясувати, чи це справді був він. Коли вони отримали підтвердження, його помістили на ніч до будинку. Це Алекс Бетті, 100%. Коли я побачив фотографії, опубліковані англійськими ЗМІ, я абсолютно не сумнівався у його словах. Я думаю, він трохи нервує через все це. Я сподіваюся, що він зможе возз'єднатися зі своїм попереднім життям і, можливо, одного разу ми знову побачимось!".

Його бабуся та законна опікунка С’юзан Каруана сказала, що дуже тішиться, що її онука знайшли. У розмові з The Sun вона сказала: "Я така щаслива. Я розмовляла з ним, і з ним все гаразд. Нині він перебуває у влади Франції. Це такий шок. Я не знаю, де його мама. Це чудова новина. Я просто чекаю, коли він повернеться додому".

Мама Алекса Бетті / Фото: news.sky.com

Маму та дідуся Алекса поки що не знайшли, хоча поліція дуже хоче з ними поговорити.

Дідусь Алекса Бетті / Фото: news.sky.com

Представник поліції Великого Манчестера заявив: "Це складне та тривале розслідування, і нам необхідно провести подальше розслідування, а також вжити відповідних заходів безпеки".

Нагадаємо, сусід героїчно врятував жінку та собаку з охопленої вогнем квартири через вікно. Пожежа спалахнула на 4 поверсі багатоповерхівки.

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